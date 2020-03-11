莊陳仲敖後援6局飆9K 大專聯賽國體大複賽搶勝

中央社 / 台北10日電

大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天開打，國立體大首戰與嘉義大學交手，國立體大投手莊陳仲敖後援6局飆9K穩守，莊韋恩清壘三壘打搶分，終場以7比5搶下複賽首勝。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，今天於台中台體大棒球場開打，國立體大與嘉義大學交手，國立體大比賽前半段投手和守備都有狀況，先發投手藍愷青投3局總計被敲5支安打，加上隊友守備失誤送分，失掉3分（1分責失分）。

國立體大投手莊陳仲敖4局接手後援，5局被敲出全壘打失掉1分，8局因為隊友失誤、被敲二壘打，再掉1分，總計用79球後援投6局，僅被敲出2支安打，飆出9次三振，失掉2分（1分責失分），表現亮眼，是球隊搶勝功臣之一。

國立體大3局上半打完2比3落後，3局下半靠著接連保送攻占滿壘，莊韋恩清壘三壘打，一棒送回3分，幫助球隊翻轉戰局，國立體大8局再靠著接連保送、安打，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

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