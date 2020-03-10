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中職／林泓育砲轟蔡齊哲 猿隊躍居熱身賽龍頭

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊林泓育。圖／取自樂天桃猿隊粉絲團
樂天桃猿隊林泓育。圖／取自樂天桃猿隊粉絲團

樂天桃猿、中信兄弟隊在官辦熱身賽二度交手，「小胖」林泓育五局上砲轟蔡齊哲，關鍵兩分砲逆轉戰局，幫助猿隊後來居上，終場8：3獲勝，熱身賽排名躍居榜首。

猿隊最近三連勝，熱身賽戰績6勝1和1敗，兄弟6勝2敗，繼7日7：19不敵猿隊後，今天在斗六球場吞下對戰二連敗。

兄弟面對猿隊先發投手卡本特，二局下張志豪開轟攻下全場第一分，這支中外野陽春全壘打是他在官辦熱身賽首轟，也是全隊第20轟。

四局下兄弟攻勢再起，詹子賢、張志豪連揮二壘打，蘇緯達追加安打，這半局攻下兩分，把比數差距拉大成3：0。

猿隊前四局無法突破兄弟先發投手德保拉的封鎖，五局上劉時豪、藍寅倫安打攻占二、三壘，再靠梁家榮關鍵安打扳回兩分；兄弟換上第二任投手蔡齊哲無法止血，林泓育轟出右外野兩分砲，熱身賽第二轟出爐，猿隊反以4：3超前。

六局上兄弟第三任投手林丞軒登板，保送林承飛後被盜上二壘，藍寅倫適時安打攻下猿隊第五分。

猿隊愈打愈順，七局上面對兄弟第四任投手吳哲源，先靠林智平安打、陳俊秀保送攻占一、二壘，接著郭嚴文揮出二壘打，攻下兩分打點；八局上林承飛、廖健富再從鄭佳彥的手中敲安、攻下一分，擴大成領先五分。

卡本特投五局被揮出七支安打，飆出六次三振，失三分奪勝；德保拉先發4.2局失三分，蔡齊哲只投0.1局，面對三名打者被揮出兩支安打，遭林泓育轟成敗投。

官辦熱身賽明、後天休兵，13日在台南球場進行統一獅、味全龍之戰。

林泓育 張志豪

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