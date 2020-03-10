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姚杰宏8局優質先發 大專聯賽文化複賽搶首勝

中央社 / 記者謝靜雯台北10日電

大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天開打，文化大學首戰與美和科大交手，文化投手姚杰宏8局優質先發，加上打線13支安打火力支援、陳真敲出陽春砲，文化終場以8比0拿勝。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，今天於台中台體大棒球場開打，文化大學挑戰3連霸氣勢盛，今天首戰與美和科大交手，先發投手姚杰宏開賽連抓7個出局數，直到3局才被敲出第1支安打，前7局只被敲出3支安打、有效壓制對手打線。

姚杰宏8局稍微有狀況，接連讓美和科大敲出2支安打、攻占得點圈，但即時回穩、沒有失掉分數，今天總計用90球投8局，僅被敲出5支安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊拿下勝利。文化總教練廖敏雄表示，姚杰宏球速、控球和經驗，都是球隊近期調整狀況最佳的投手，他也沒有辜負教練團的期待。

文化打線發揮，全場敲出13支安打，首局靠著陽杰恩、曾宸佐接連二壘安打先馳得點，董秉軒、孫易伸、余偉程也都敲安延續攻勢，首局就取得4比0領先。

文化2局靠著安打、對方守備失誤多添1分，4局陳真開轟，陽春砲幫助球隊取得6比0領先，文化5局再起攻勢，靠著接連安打再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。陳真打擊手感火燙，單場5打數敲出3支安打貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。

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