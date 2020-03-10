快訊

張柏芝遭爆飛機上起衝突 帶3小孩被趕下飛機

中職／獅隊啟動防疫 聯盟12日再開會

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅邀請台南市長黃偉哲（右）擔任今年主場開幕戰開球嘉賓，領隊蘇泰安（左）代表贈送球衣。記者蘇志畬／攝影
統一獅邀請台南市長黃偉哲（右）擔任今年主場開幕戰開球嘉賓，領隊蘇泰安（左）代表贈送球衣。記者蘇志畬／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，中華職棒組成的疫情因應小組昨天到台南球場會勘防疫執行狀況，統一獅隊也加強防範，取消球迷拍照、見面會，球團內部每天量測體溫，並取消啦啦隊前一排座位，避免近距離接觸。

日本、南韓職棒這兩天都因新冠肺炎疫情，相繼宣布開幕戰延後，中職會長吳志揚和台北醫學大學教授陳宜民昨天會勘後，認為台灣與日本的疫情不同，開幕時間不會再延期，也希望向衛福部提議，若球迷戴口罩進場，就可不必採取梅花座。

統一獅預計4月10日迎接台南主場首戰，領隊蘇泰安表示，疫情目前對各行各業都有影響，球團會注意防護措施的執行，讓進場的球迷能夠安心，健康、安全看球是最大準則。

蘇泰安也透露，中華職棒成立防疫小組後，每周固定開會，3月12日就將召開第二次防疫會議，球團目前執行不少防疫措施，至於進場是否需配戴口罩或採取梅花座，則由聯盟決定。

統一獅 中華職棒 中職

延伸閱讀

中職／統一獅新球衣繡上「台南」 郭阜林很有感

中職／兩局丟九分 嘟嘟熱身賽大失血

中職／提進場防疫應變計畫 吳志揚：再與衛福部溝通

相關新聞

中職／獅隊走「小兵立大功」 郭阜林很喜歡

中信兄弟隊今年官辦熱身賽七場比賽拿下六勝，團隊打擊火力兇猛是主因，統一獅隊戰績則倒數第二，僅優於味全龍隊，但郭阜林喜歡球...

中職／二刀轉單刀 林安可目標刪掉10勝留10轟

新球季專心改轉「單刀」，統一獅隊林安可開季立下的「十勝、十轟」目標要做修正，昨天在熱身賽敲出單場雙響砲的他沒打算加碼，笑...

韓職／新冠肺炎造成開季延後 兩套非常做法待命

南韓職棒今天宣布，由於受到新冠肺炎疫情的影響，原定本月28日開打的新球季，確定延到四月，開季時間未定；韓職官方做好可能四...

韓職／2球隊結束春訓返韓 肯定台防疫不想回去

韓國職棒英雄隊及斗山熊隊球員結束連月來移地春訓，今天在高雄搭包機返韓。新冠肺炎疫情延燒，球員肯定台灣防疫作為，甚至不想回...

日職／去年表現打入跌停 藤浪、上林拼谷底反彈

武漢肺炎疫情嚴重衝擊世界各地，日職繼實施熱身賽無觀眾之後，昨日又正式確定開幕戰要延期，不過無論情況如何發展，有些曾入選國家隊，卻在去年表現跌到生涯谷底的球員，正試圖要在新球季一雪前恥，重返榮耀。

日職／巨人遭軟銀狂電 原辰德臉色超難看

巨人隊今天作客福岡巨蛋，在官辦熱身賽對決軟銀隊，這是兩隊繼去年日職總冠軍賽後再度交手，巨人先發投手戶鄉翔征大崩盤，先發3...

中職／獅隊啟動防疫 聯盟12日再開會

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，中華職棒組成的疫情因應小組昨天到台南球場會勘防疫執行狀況，統一獅隊也加強防範，取消...

中職／春訓投到141公里 潘威倫：比以前好

統一獅隊先發投手潘威倫昨天雖遭富邦悍將隊狙擊，防禦率從0暴增到16.20，但最快球速來到141公里，是近年春訓少見狀況，...

中職／統一獅新球衣繡上「台南」 郭阜林很有感

統一獅隊今天發表台南主場假日限定球衣，胸前「TAINAN」的台南英文字樣、左肩臂章設計結合地標，讓在地子弟兵郭阜林直呼很...

中職／中信兄弟新戰袍 戰象披甲29日洲際登場

中信兄弟隊今天宣布，新球季將換上全新戰袍「戰象披甲」，以球隊代表色「榮耀黃」、「鋼鐵藍」為主軸，運用強烈對比色塊的交錯設...

韓職／避疫情開幕戰延到4月 仍要打好打滿

受到新冠肺炎疫情影響，繼昨天日職宣告延期開打後，韓職今天也正式跟進，將開幕戰延後到4月才開打，不過仍預計打滿144場賽程...

日職／疫情緊張 日職開幕戰延期

日本職棒昨天召開十二球團代表臨時會議，決議原定三月廿日的開幕戰將延期舉行，也是自二○一一年後頭一遭，延期天數要等到十二日的會議討論，日職會長齊藤惇表示，希望最晚四月中開打。

熱門新聞

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

MLB／傷癒復出返先發 林子偉對塞揚名投敲安

公鹿危機浮現 解決字母哥缺陷現在還不算晚

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

NBA／ESPN評25歲以下最佳球員 唐西奇引領風騷

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。