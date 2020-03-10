中職／獅隊啟動防疫 聯盟12日再開會

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，中華職棒組成的疫情因應小組昨天到台南球場會勘防疫執行狀況，統一獅隊也加強防範，取消球迷拍照、見面會，球團內部每天量測體溫，並取消啦啦隊前一排座位，避免近距離接觸。

日本、南韓職棒這兩天都因新冠肺炎疫情，相繼宣布開幕戰延後，中職會長吳志揚和台北醫學大學教授陳宜民昨天會勘後，認為台灣與日本的疫情不同，開幕時間不會再延期，也希望向衛福部提議，若球迷戴口罩進場，就可不必採取梅花座。

統一獅預計4月10日迎接台南主場首戰，領隊蘇泰安表示，疫情目前對各行各業都有影響，球團會注意防護措施的執行，讓進場的球迷能夠安心，健康、安全看球是最大準則。

蘇泰安也透露，中華職棒成立防疫小組後，每周固定開會，3月12日就將召開第二次防疫會議，球團目前執行不少防疫措施，至於進場是否需配戴口罩或採取梅花座，則由聯盟決定。