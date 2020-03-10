中職／獅隊走「小兵立大功」 郭阜林很喜歡

中信兄弟隊今年官辦熱身賽七場比賽拿下六勝，團隊打擊火力兇猛是主因，統一獅隊戰績則倒數第二，僅優於味全龍隊，但郭阜林喜歡球隊今年的「小兵立大功」模式，也期待挺進季後賽，甚至拿下總冠軍。

林岳平去年球季後接下獅隊代總教練一職，春訓也改採不同球風，郭阜林表示，今年教練團強調「團隊進攻」，注重球員對比賽的解讀能力，不一定要靠安打才能得分，在不同情況下要懂得為球隊貢獻，「畢竟不可能每天都有很多全壘打。」

郭阜林形容目前獅隊攻勢是「小兵立大功」，他以中信兄弟為例，觀察到中信球員進攻慾望很強，陣中不乏12強國手，「但我們也有好球員，如果維持目前模式，我喜歡現在的方式，自己期待球隊能再次打進季後賽，甚至在總冠軍賽打出競爭力，拿下冠軍。」

郭阜林去年球季成績大幅滑落，不僅全壘打從19轟變5轟，打擊率也縮水到1成84，他表示，因為前年的好表現，令自己去年心態上好高騖遠，加上調整施力導致打擊手感跑掉。

打擊教練劉育辰提醒郭阜林，只要掌握好擊球點，穩定輸出，長打自然出來，郭阜林說：「其實教練去年就跟我說過，但沒有聽進去，今年專注在提高擊球率，希望能達到他的要求。」郭阜林在熱身賽敲出六安，繳出五成打擊率，也有兩支二壘安打、一發全壘打。

除了打擊，守備也是郭阜林另一個加強重點，去年在三壘出現13次失誤，他說：「希望能讓投手有安定感，能夠像陳鏞基、陳江和前輩的三壘守備，球到那邊就是能穩穩的抓下出局數。」