韓職／新冠肺炎造成開季延後 兩套非常做法待命

南韓職棒今天宣布，由於受到新冠肺炎疫情的影響，原定本月28日開打的新球季，確定延到四月，開季時間未定；韓職官方做好可能四月下旬開打的準備，為了消化賽程，單日安排雙重賽、周一休兵日出賽都是因應之道。

韓職各隊每年出賽144場，每個星期除了周一休息，其他六天都有比賽，聯盟過去儘量避免安排周一賽事、雙重賽，今年受到新冠肺炎疫情波及，非常時期恐怕必須實施非常做法。

從目前情況看來，韓職本季賽事最快四月中旬才能開打，由於季中本來就因東京奧運短暫停賽，造成季後賽要到11月才能打完，聯盟考慮氣候寒冷，打算在全國唯一室內球場、首爾高尺巨蛋進行季後賽，但這個場地到時也有其他活動，又是另一個問題。

另外，三星獅隊位於大邱市，是南韓疫情最慘的地區，新球季開打後，聯盟打算安排該隊先進行一連串客場比賽。

韓職官辦熱身賽已經停賽，各隊只能透過球隊內部紅白戰備戰新球季，聯盟強調，只要任何球員受到新冠肺炎感染，全聯盟將會停賽兩周。