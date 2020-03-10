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中職／二刀轉單刀 林安可目標刪掉10勝留10轟
新球季專心改轉「單刀」，統一獅隊林安可開季立下的「十勝、十轟」目標要做修正，昨天在熱身賽敲出單場雙響砲的他沒打算加碼，笑說：「十轟就好。」
獅隊日前宣布，林安可今年球季將不再挑戰投打「二刀流」，專心擔任打者，林安可表示，與教練團有過討論，認為目前野手身分較能幫助球隊，以球隊為主，明年再挑戰看看。
林安可在2月28日曾以投手身分登板，面對樂天桃猿兩局失三分、挨一轟，而且有五次保送，最快球速僅138公里，與業餘時期的145公里有落差，林安可說：「目前應該是心理問題，手臂是健康的，可能太久沒投球，多少有影響。」
林安可目前在春訓累積三轟、八打點，打擊率3成91，九支安打中有八支長打，他認為目前準備進度較快，但選球方面還需要修正，也希望能把好手感延續到開季，雖然今年仍具備挑戰新人王資格，但他說：「熱身賽數據不會算進去，還是要等正式比賽開始，現在不去想太多。」
之前為了維持「二刀流」，林安可分配在投打兩端的訓練時間各半，如今少了投球，打擊、守備份量加重，也不會比別人少，既然專注打擊，就希望穩定輸出，為球隊貢獻。
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