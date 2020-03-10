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中職／春訓投到141公里 潘威倫：比以前好
統一獅隊先發投手潘威倫昨天雖遭富邦悍將隊狙擊，防禦率從0暴增到16.20，但最快球速來到141公里，是近年春訓少見狀況，潘威倫表示：「比以前好。」
潘威倫昨天先發兩局，被敲十支安打，丟掉九分，他表示，春訓就是每一場慢慢調整，目前狀況還可以，雖然跟去年相比較好，但去年是傷後回歸，調整方式不同，今年就照階段，一步一步來。
38歲的潘威倫去年春訓球速約在130幾公里，到球季中才把速度拉上來，最快到146公里，潘威倫表示：「通常會花時間慢慢拉高強度，今年調整得比較順，熱身賽投到第三場，有比以前好。」
潘威倫是目前全聯盟最資深投手，去年以八勝九敗、120局的投球成績拿下東山再起獎，生涯累積143勝、1938.1局，距離150勝、2000局的里程碑不遠，對於新球季這兩項目標，潘威倫表示：「還是以身體狀況為主，有好的狀況才能挑戰。」
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