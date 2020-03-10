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日職／巨人遭軟銀狂電 原辰德臉色超難看

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
巨人熱身賽近況不振，監督原辰德臉色鐵青。 歐新社資料照片
巨人熱身賽近況不振，監督原辰德臉色鐵青。 歐新社資料照片

巨人隊今天作客福岡巨蛋，在官辦熱身賽對決軟銀隊，這是兩隊繼去年日職總冠軍賽後再度交手，巨人先發投手戶鄉翔征大崩盤，先發3.2局被揮出九支安打、狂失十分，終場2：10落敗。

日職今天原定六場官辦熱身賽，有四場因雨取消，中日隊1：5不敵歐力士隊，戰績掉到2勝7敗，和巨人（2勝3和7敗）並列排名墊底。

巨人去年在總冠軍賽遭軟銀四戰清盤，兩隊今天展開熱身賽二連戰首戰，戶鄉一局下面對前五棒都被安打，包括瓦倫汀（Wladimir Balentien）三分砲、松田宣浩陽春砲，這半局失五分落後到比賽結束。

松田吃定戶鄉，對戰連三打席安打，四局下又轟出三分砲，全場包辦四分打點，熱身賽打擊率升至3成68。

巨人前八局掛零，九局上中島宏之轟出兩分砲，讓球隊逃過被完封的命運，但巨人近況不振，監督原辰德臉色鐵青。

巨人從2月24日輸給廣島隊開始，最近九戰一勝難求，只有三和六敗，紀錄上是六連敗，24歲洋砲莫塔（Israel Mota）今天兩次打擊掛零，已經連續22個打席未開張，熱身賽打擊率掉到1成90，出賽12場吞下19次三振。

巨人 軟銀

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