中職／統一獅新球衣繡上「台南」 郭阜林很有感

統一獅隊今天發表台南主場假日限定球衣，胸前「TAINAN」的台南英文字樣、左肩臂章設計結合地標，讓在地子弟兵郭阜林直呼很有感，台南市市長黃偉哲表示，未來也將補助高中以下球隊進場看球，為獅隊加油。

今年獅隊與台南市政府深度合作，從1月初開始提案，經過兩個月的討論，促成正式合作，除了今天發表的在地化球衣，也配合台南推廣觀光、美食等活動，台南市則提供補助，希望高中以下學校棒球隊穿著球衣進場觀賽，也是學習的一環。

黃偉哲表示，不少棒球明星都是台南市出生，統一獅隊就有林安可、郭阜林以及前任的郭泓志、郭泰源，稱為「棒球之都」不為過，也期待今年統一獅隊能夠與台南緊密合作。

郭阜林在三級棒球時期都曾代表台南出賽，最近一次是2009年玉山盃青棒賽，如今以職業球員身分再度穿上有著台南字樣的球衣，郭阜林說：「在地的感受更深刻，希望能讓市民以統一為傲。」

亞太棒球村在去年底正式發包，作為台南的新球場，統一獅也期待進度能夠加快，領隊蘇泰安表示，發包到正式動工還需要時間，目前預計應是2022、2023年完成，但詳細進度還是要以台南市政府為主，「我們是希望進度能夠加快。」