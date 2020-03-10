中職／中信兄弟新戰袍 戰象披甲29日洲際登場

武漢肺炎疫情嚴重衝擊世界各地，日職繼實施熱身賽無觀眾之後，昨日又正式確定開幕戰要延期，不過無論情況如何發展，有些曾入選國家隊，卻在去年表現跌到生涯谷底的球員，正試圖要在新球季一雪前恥，重返榮耀。

2020-03-10 07:00