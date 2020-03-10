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中職／中信兄弟新戰袍 戰象披甲29日洲際登場

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
2020中信兄弟隊年度視覺。圖／中信兄弟隊提供
2020中信兄弟隊年度視覺。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天宣布，新球季將換上全新戰袍「戰象披甲」，以球隊代表色「榮耀黃」、「鋼鐵藍」為主軸，運用強烈對比色塊的交錯設計，讓球衣有修飾效果，而且更具層次感，這套球衣採取中文姓名字體的設計，讓球員在球場上更好識別。

中職新球季28日開打，兄弟作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行開幕戰，兄弟將在每周二到周四比賽穿上傳統中文球衣，週五至週日改披「戰象披甲」應戰。

兄弟指出，28日開幕戰將是中文球衣，「戰象披甲」保留到29日台中洲際主場對統一獅隊首戰初登板，「中信兄弟網路商城BROTHERS-SHOP」12日開始試營運，今年會員Fans Club可從13日中午12點起優先購買這套全新戰袍。

2020中信兄弟隊主視覺。圖／中信兄弟隊提供
2020中信兄弟隊主視覺。圖／中信兄弟隊提供

另外，兄弟年度口號「CHASE」以充滿科技感的方式呈現，將貫穿主視覺、形象影片、球場螢幕動畫、球場佈置與商品，「CHASE」形象影片首部曲和全新球員出場動畫、情境動畫，將於29日在洲際球場首播，下半季推出二部曲。

「CHASE」30秒預告

中信兄弟 統一獅 樂天

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