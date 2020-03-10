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韓職／避疫情開幕戰延到4月 仍要打好打滿

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
韓職今天也正式跟進，將開幕戰延後到4月才開打。 擷圖自培證英雄隊官方臉書粉絲團
韓職今天也正式跟進，將開幕戰延後到4月才開打。 擷圖自培證英雄隊官方臉書粉絲團

受到新冠肺炎疫情影響，繼昨天日職宣告延期開打後，韓職今天也正式跟進，將開幕戰延後到4月才開打，不過仍預計打滿144場賽程。

韓職官方和球團開會後做出決議，原訂3月28日開幕的例行賽賽季將延到4月擇期開季，聯盟表示這是徵詢過專家意見後所採取的措施，以球員和全體球迷的健康為優先考量。

由於今年賽季中原本就會因東京奧運而短暫停賽，現在又延期開打，在不考慮縮短賽季的情況下，打滿144場賽事接著進行季後賽，時序可能會一路打到11月中。

韓職先前已經取消部分春訓賽行程，上周也就新冠肺炎疫情影響聚集球團代表開會，不過並未立刻果斷延遲開幕戰，如今隨著南韓疫情加劇，不得不在開季前兩周宣布改期。

根據南韓當地統計，全境累計7513人感染，其中54人死亡，值得觀察的是近期每日新增病例有逐漸趨緩的現象。

在這波新冠肺炎疫情籠罩下，28日的中職開幕戰，成為亞洲唯一在3月進行的職棒賽事，不過中職原訂的開幕戰日期是14日，已經往後延了兩周。

中職

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