MLB／守備失誤用棒子彌補 張育成單場雙安還開轟

印地安人今天在春訓賽兵分二路，張育成被安排對天使上場，擔任先發游擊手，打第八棒，雖然守備上發生失誤，張育成用棒子做出彌補，三打數敲出兩支安打，其中包含一發兩分彈，春訓首轟出爐，幫助印地安人終場以11：10險勝。

張育成是在二局下守備出包，還因此造成失分，不過三局上擔任首位打者的他，立刻揮出安打「洗白」，在他的帶動下，印地安人在該局打了十人次，共出現五支安打和兩個保送，出現五分的大局。跑回隊上第一分的張育成，兩度站上打擊區，第二次形成飛球出局，結束這一輪猛攻。

天使投手希尼（Andrew Heaney）昨天才被任命為開幕戰先發，今天馬上被打爆，撐2.2局失四分退場，被敲五支安打，防禦率漲至7.04。

五局上張育成在兩人出局、一壘有人時上場，對天使牛棚投手巴利亞（Jaime Barria）轟出中左外野全壘打，一棒帶有兩分打點，擴大比數領先；印地安人在下半局大幅啟用板凳，張育成也退場休息。

連續五天出賽的張育成，昨天先打破熱身賽的安打荒，今天棒子持續加溫，單場雙安且敲出首轟，打擊率回到2成50，累積四分打點、跑回六分。

同場出賽的天使「二刀流」大谷翔平依舊熄火，擔任先發第四棒指定打擊，兩打數無安打，僅靠著一個保送上壘並跑回一分，打擊率剩下1成25。