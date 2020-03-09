中職／味全龍隊熱身賽一勝難求 打擊跟一軍有落差

中職熱身賽開打兩周後，中信兄弟隊六勝一敗的戰績在四隊中位居領先，味全龍隊的一軍「初體驗」則面臨震撼教育，八場比賽未嘗勝利滋味，拜開季延後之賜，多了四場比賽可以力拚勝場開胡。

若照熱身賽原定3月10日結束，去年宣布復出的味全龍隊，戰績將以○勝一和七敗作收，但因奧運「六搶一」資格賽延期，中職開幕戰延期，熱身賽也增加10場，龍隊剩下四場剛好對上四隊。

五支球隊在熱身賽的打擊率，中信兄弟三成八一排第一，味全龍隊兩成三六墊底，與其他四隊打擊率三成起跳相比有不小差距，總教練葉君璋日前表示，打擊方面差距特別明顯，要追上其他一軍打者，還需要時間、比賽經驗累積。

龍隊投手表現相對接近，團隊防禦率七點四一雖然偏高，但還優於獅隊，而且是在沒有洋投支援下的成績，依據新球團加盟辦法，等到龍隊明年升上一軍，可註冊五名洋將，一軍登錄四人、同時三人上場，投打兩端都可獲得補強。

龍隊有過一軍資歷的曾陶鎔在熱身賽敲出三轟，被葉總點名是目前打擊力量發揮較好的球員，游擊手曾傳昇則是打線上另一亮點，目前敲出八支安打、打擊率四成四四都是全隊最高。