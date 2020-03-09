聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／高國麟連3戰開轟 壓倒林安可雙響砲
富邦悍將隊外野手高國麟，今天在官辦熱身賽再度大爆發，對統一獅隊之戰三打數二安打、攻下三分打點，最近三戰連續開轟，幫助悍將隊10：7獲勝。
高國麟面對獅隊先發投手潘威倫，首局揮出一分打點二壘打，二局下轟出兩分砲，官辦熱身賽第三轟出爐，出賽三場八個打數揮出六支安打，打擊率達7成50，一共攻下九分打點，前天、昨天、今天都有全壘打紀錄。
高國麟上個月因為大腿輕微拉傷，無法正常練球，前天才在官辦熱身賽亮相，近來一連串凶猛砲火，自己也覺得有意外，希望開季前能夠維持這種狀況。
中職新球季28日開打，悍將隊總教練洪一中透露，高國麟可望進入開幕一軍名單。
獅隊今天動用六名投手應戰，潘威倫先發兩局被揮出十支安打，失九分全是自責分，吞下官辦熱身賽首敗，獅隊打完八戰狂失80分，戰績掉到3勝5敗，悍將隊升至3勝2和3敗。
獅隊全場出現12支安打，比悍將隊少三支，林安可五打數四安打，三局上砲轟伍鐸、九局上砲轟陳鴻文，締造雙響砲紀錄，還是無法幫助球隊贏球。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言