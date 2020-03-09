中職／高國麟連3戰開轟 壓倒林安可雙響砲

富邦悍將隊外野手高國麟，今天在官辦熱身賽再度大爆發，對統一獅隊之戰三打數二安打、攻下三分打點，最近三戰連續開轟，幫助悍將隊10：7獲勝。

高國麟面對獅隊先發投手潘威倫，首局揮出一分打點二壘打，二局下轟出兩分砲，官辦熱身賽第三轟出爐，出賽三場八個打數揮出六支安打，打擊率達7成50，一共攻下九分打點，前天、昨天、今天都有全壘打紀錄。

高國麟上個月因為大腿輕微拉傷，無法正常練球，前天才在官辦熱身賽亮相，近來一連串凶猛砲火，自己也覺得有意外，希望開季前能夠維持這種狀況。

中職新球季28日開打，悍將隊總教練洪一中透露，高國麟可望進入開幕一軍名單。

獅隊今天動用六名投手應戰，潘威倫先發兩局被揮出十支安打，失九分全是自責分，吞下官辦熱身賽首敗，獅隊打完八戰狂失80分，戰績掉到3勝5敗，悍將隊升至3勝2和3敗。

獅隊全場出現12支安打，比悍將隊少三支，林安可五打數四安打，三局上砲轟伍鐸、九局上砲轟陳鴻文，締造雙響砲紀錄，還是無法幫助球隊贏球。