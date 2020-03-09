中職／提進場防疫應變計畫 吳志揚：再與衛福部溝通
新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，中華職棒聯盟組成疫情因應小組，今天前往台南棒球場進行會勘，評估防疫措施，針對中央流行疫情指揮中心的建議，會長吳志揚表示，會根據防疫準則擬定應變計畫，近期將與衛福部溝通協調。
中職會長吳志揚及台北醫學大學教授陳宜民今天前往球場會勘，針對入口處量測體溫、臨時隔離區、觀眾席、廁所清潔與防疫宣導、販賣部設置地點等，逐一檢視，並提出優化建議。
根據新版公眾集會指引，1000人以上的室內外活動視為大型集會，建議人與人間須維持一公尺以上的相對距離，確保通風性，吳志揚表示，會根據防疫準則擬定球賽的應變計畫，近期將與衛福部進行協調溝通，並依照建議修正計畫內容。
中職從官辦熱身賽開始配合防疫政策，呼籲進場觀賽球迷自備口罩，勤洗手做好個人衛生管理，也呼籲從疫區返國或有接觸史者，依規定須自主居家檢疫、居家隔離或是自主健康管理的球迷，遵守相關防疫政策。
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