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中職／潘威倫被悍將打慘 獅隊未滿8場狂失80分
統一獅隊今天在台南球場對富邦悍將隊進行熱身賽，「嘟嘟」潘威倫先發兩局被揮出十支安打，包括二局下高國麟兩分全壘打，失九分全是自責分，獅隊還沒打完第八場官辦熱身賽，八戰狂失80分。
潘威倫投完兩局退場用掉66球，一局下被打了11人次，八支安打包括四支二壘打、一支三壘打，完全無法抵擋悍將隊砲火。
他在二局下兩出局後保送林益全，接著被高國麟轟出中外野兩分砲，熱身賽合計投兩場、一共5局失九分，防禦率升至16.20。
獅隊投手群從2月28日熱身賽首戰開始，一路問題不斷，前三戰失分都達二位數、每場至少被打12分以上，目前八場比賽已有五場失分二位數，只有對戰味全龍隊兩戰各失五分最少。
潘威倫今天退場時，獅隊4：9落後悍將隊，劉軒荅三局下登板再失一分，也是獅隊在官辦熱身賽失掉的第80分。
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