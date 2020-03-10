日職／去年表現打入跌停 藤浪、上林拼谷底反彈

武漢肺炎疫情嚴重衝擊世界各地，日職繼實施熱身賽無觀眾之後，昨日又正式確定開幕戰要延期，不過無論情況如何發展，有些曾入選國家隊，卻在去年表現跌到生涯谷底的球員，正試圖要在新球季一雪前恥，重返榮耀。

藤浪晉太郎 阪神

藤浪是近幾年被各界廣泛討論的球員之一，17年球季時發生的控球問題，使得他在該年之後的成績一落千丈，從天之驕子淪落到「殺人野球」，去年更是只有在一軍出賽1場，4.1局中投出3次三振，但也有6次保送，其中就有2次觸身球。今年藤浪在2月底的官辦熱身賽先發過1場，投2局被打出3支安打失掉3分，雖然仍丟出1次觸身球，但最快球速來到155公里；上週在對大學生的練習賽中再度登板，投了4局只被打出3支安打丟掉1分，而且僅有1次保送，最快球速維持在155公里；下一次先發預計會在11日對養樂多，屆時的表現攸關他是否能進入阪神的開季先發輪值中。

上林誠知 軟銀

上林從17年起成為軟銀的主力先發右外野手，連兩季打出雙位數全壘打及50分以上打點的成績，18年更打出22轟，是近幾年軟銀能在日本一大賽中接連告捷的關鍵之一，但上季因傷及狀況不佳，雖然仍出賽近百場，但打擊表現直接砍半，只剩下11轟及31分打點，打擊率也不到2成。2月底的熱身賽，上林先發打第3棒，3次打席中有2支安打及1次保送，狀況極佳，可惜隔沒幾天卻感冒發燒，直到上週才在教育聯盟復出，也擊出安打，相信很快就會重回一軍。

上林誠知在去年球季因傷陷入低潮，本季身體狀況變好，應該會有不錯的成績。 聯合報系資料照片

中島宏之 巨人

中島在18年季後轉戰巨人，但上季的表現比前年在歐力士時還差，只在一軍出賽43場，打擊數據慘不忍睹，打擊率連1成5都不到，更不用說只有1轟及5分打點，可以說整季都處於球迷的噓聲陰影之下，季後還被大幅減薪。今年季前中島似乎有從谷底反彈的跡象，在官辦熱身賽中幾乎場場先發，出賽9場打擊率高達4成，同時還打出2轟，雖說熱身賽數據僅供參考，但著實讓巨人球迷重新燃起了對他的期望，只不過他的表現越好，就越會壓縮到陽岱鋼的上場機會。

中島宏之(左)在運動家小聯盟2季表現不佳，回日職後在歐力士至少還有不錯的打擊率，但去年球季轉戰巨人成績一落千丈，季後被砍薪1.3億日圓。 歐新社資料照片

田中廣輔 廣島

田中從17年開始連兩季都有60分打點及30次盜壘以上的成績，17年還拿過盜壘王，但去年陷入大低潮，打擊率低於2成是生涯最低，全壘打及打點皆然，盜壘也只剩8次，8月動了右膝手術後更是就此休養到球季結束。今年田中在8場熱身賽全部都有上場，打擊率維持在2成78，如果他能回到前年的打擊表現，那對於廣島要重返季後賽，會是個很大的幫助。

其餘還有如養樂多的小川泰弘、軟銀的東浜巨、樂天的田中和基、歐力士的岡田貴弘等人，都是曾拿過個人獎項，但去年表現都不佳的球員，是否能在即將來臨的新球季重新振作，找回以往的榮光呢，也是今年觀賽的樂趣之一。