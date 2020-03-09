棒球／日教授計算 甲子園無觀眾將損失66億

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本不斷蔓延，日本高校野球聯盟考慮今年的春季甲子園採取「無觀眾」比賽，根據關西大學教授宮本勝浩的計算，若真的不開放觀眾進場，經濟損失大約233億日圓（約台幣66億元）。

日本媒體「Sponichi Annex」報導，宮本勝浩以過去三年甲子園平均觀眾51萬4000人來計算，門票、交通、住宿加上周邊商品，甲子園賽事的觀眾的直接消費力高達108億日圓（約台幣30億元），若加上其他相關經濟效應，金額上升到233億日圓。

宮本勝浩指出，甲子園過去一年經濟效應約289億日圓（約台幣81億元），若採取無觀眾比賽，經濟損失約為233億日圓，但跟巨額經濟損失相比，一輩子一次的甲子園機會對這些熱血高中棒球少年來說更加重要，因此他希望即使採取無觀眾比賽，也能夠繼續舉行賽事。

日本新冠肺炎疫情至今已有破千例確診，聚集人潮的體育賽事在防疫優先下難免受到影響，日本職棒今天也宣布，原定3月20日開打的新球季將延後舉行，開賽日期未定，預計最晚4月中旬開打。