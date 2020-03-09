中職／多四場拚首勝 味全龍打擊要加油

若照原訂賽程熱身賽在3月10日結束，味全龍隊已無賽事，回鍋首次參與熱身賽的戰績會以0勝1和7敗作收，不過受到奧運「六搶一」資格賽延期影響，熱身賽多了一輪賽事，龍隊還有四場比賽可力拚開胡。

味全龍隊去年宣布重新復出，一切從零開始，球員平均年齡23歲是五隊中最年輕，雖然去年底在冬季聯盟以8勝7敗2和的成績，拿下第三名，但今年開季進入熱身賽，與一軍對決接受震撼教育。

龍隊打擊率熱身賽出賽八場，打擊率2成36排名墊底，與第四名的富邦悍將隊3成15相比也有不小差距，總教練葉君璋日前表示，跟四隊相比，打擊方面差距特別明顯，要追上其他一軍打者，還需要時間、比賽經驗累積。

龍隊投手群防禦率7.41雖然偏高，但還優於統一獅隊的9.58，而且是沒有洋投支援下的成績；若只看本土投手，龍隊防禦率可排到第三，高於悍將隊的7.62、獅隊的10.15，中信兄弟隊6.48排第一，樂天桃猿6.60排第二。

有過一軍資歷的曾陶鎔目前以三轟並列熱身賽全壘打榜第三，也被葉總點名是目前打擊力量發揮較好的球員；游擊手曾傳昇則是龍隊打線上另一亮點，目前敲出8支安打、打擊率4成44都是全隊最高。