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日職／開幕戰確定延期 2011年後第一次
日本職棒今天召開12支球團代表臨時會議，決議原訂3月20日的開幕戰將延期舉行，也是自2011年後第一次中央與太平洋聯盟一起延後開打，至於延期至何時，將於12日的會議中決定，日前消息指出，4月初開打的可能性較大。
考量到新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本未見趨緩，日職今天上午與日本職業足球J聯盟共同開會，召集專家學者研討防疫對策，會議中專家建議開幕戰延後開打。
日職會長會長齊藤惇也表示，考量到大量觀眾群聚，可能導致染病人數增加，「以目前時間點看來，延期開賽是不得不的決定。」這樣的意見也帶進今天下午的臨時會中，12球團做出延後開賽的共同決定。
日職採取兩聯盟制度後，這是自2011年日本東北大地震以來，相隔九年再度全聯盟一起決定開幕延期，2011年因3月11日發生大地震，原本預計3月25日開打的球季因此延後到4月12日才開打。
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