日職／開幕是否延期？會長：目前看來不得不

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，日本職棒今天第二度召開會議，會中專家團隊提出意見，希望開幕戰延期，日職會長齊藤惇表示：「就目前時間點看來，開幕延期恐怕是不得不做出的決定。」這項意見將轉達給12支球隊。

由於新冠肺炎疫情不斷擴散，目前看來也無減緩的趨勢，日職熱身賽因為疫情自2月26日起決定閉門開打，不讓觀眾進場，如今原訂3月20日開打的新球季，賽程也可能延期舉行。

專家學者團隊將在3月12日提出賽事舉行後需如何防範新冠肺炎的意見書，12球團到時將參考這項意見再度開會，做出開幕戰是否延期的最終決定，日職會長齊藤惇表示：「還是希望打滿143場比賽，會以打滿143場為前提去討論可能性。」

日職若開幕戰延期，將是繼2011年東北大地震後第一次，由於東京奧運將於7月21日到8月13日舉行，中間必須停賽，日職目前預計賽程打到10月中旬，之後有10天補賽日，季後賽將在11月7日開打。