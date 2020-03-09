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MLB／策動雙殺秀守備 前田：我在日職拿很多金手套

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
前田健太策動雙殺守備。 法新社
前田健太策動雙殺守備。 法新社

日本投手前田健太轉隊雙城後逐漸適應，今天春訓第三場登板，先發四局無失分，還策動一次雙殺守備，讓他不得不在美媒面前提起，過去在日職可是拿了不少金手套。

三局下前田健太讓紅襪打者布萊德利（Jackie Bradley Jr.）安打上壘，不過接下來立刻讓培拉薩（Jose Peraza）擊成投手正面滾地球，前田親自處理先傳向二壘，接著球傳到一壘，完成雙殺守備，化解大半危機。

美媒賽後重提前田健太冷靜的守備反應，讓他笑著回答，「我在日職真的拿過很多座金手套獎，但是在日本啦。」過去效力廣島鯉魚的他曾收過五座金手套獎，2012到2015年更是蟬聯獲獎。

雖然雙城終場以6：7輸球，但前田健太表現可圈可點，只用46球就省力完成任務，只被敲出兩支一壘安打，沒有保送、狂飆6K，春訓防禦率2.08，「上一場我用球數偏高，所以我很開心今天比較有效率。」

前田健太直言此役是春訓以來最佳的一場，「今天沒挨轟所以再加分，我不是個能投到100哩火球的投手，所以我試著用出所有球種去拿到三振數，這就是我的投法。」

前田健太 雙城

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