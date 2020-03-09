日職／官辦熱身賽 王柏融長打率破五成

日本職棒官辦熱身賽持續「閉門」進行，火腿隊昨天作客大阪京瓷巨蛋對上歐力士隊，「大王」王柏融重返先發，兩打數敲一支二壘打、有一分打點，還選到兩次四壞球保送，官辦熱身賽長打率破五成。

王柏融昨天擔任先發第五棒、左外野手，首打席擊出左外野飛球出局，之後連續三打席上場，三局上選到四壞球保送，五局上揮出帶有一分打點的二壘打，第七局再獲四壞球保送，隨後被換代跑退場。

王柏融單場二支一，連續兩場比賽都選到兩次保送上壘。目前官辦熱身賽出賽十場，合計廿三打數敲八支安打，其中四支是二壘打，有四分打點，打擊率三成四八、上壘率四成四四、長打率則達五成二二。

大聯盟熱身賽同樣在進行中，今年共七名台將參與大聯盟春訓，但遊騎兵隊投手黃暐傑昨天被下放回小聯盟春訓營，熱身賽共出賽兩場，留下兩局失一分成績。

紅襪隊林子偉日前因左大腿緊繃暫時休養，昨天對上藍鳥隊原本被排為先發第八棒、二壘手，但臨時被換下，根據波士頓環球報報導，他的傷勢預計要再一、兩天才能出賽。