中職／單場16安比下悍將3轟 兄弟奪第6勝

中信兄弟隊昨天在官辦熱身賽吞下首敗、終止5連勝，今天在斗六棒球場對上富邦悍將隊，全場掃出16支安打，終場以9：6勝出，拿下第6勝；悍將隊全場得分則都來自全壘打（3轟），但吞下第3敗。

面對悍將隊先發投手羅力，兄弟打線一開賽就有攻勢，吳東融二壘打、陳子豪安打先馳得點，林智勝再選到保送，張志豪揮出三壘打又送回2分，首局就打下3：0領先。

悍將隊在2局上靠高國麟的2分砲將比數追成1分差，個人連兩場開轟，但羅力2局下持續失分，兄弟攻占一、三壘後，吳東融、陳子豪連續安打多添2分，穩住領先優勢。

羅力先發4局，被揮出8支安打，失5分都是自責分，悍將隊第5局換上黃亦志登板，兄弟陳子豪、林智勝、蘇緯達接連3支安打又進帳1分。

第6局悍將隊換上第3任投手陳明軒，仍擋不住兄弟攻勢，王勝偉、王威晨連續安打，吳東融敲出雙殺打但送回1分，周思齊隨後補上帶有1分打點的二壘打，詹子賢再敲安追加分數，單局攻進3分，將比數拉開為9：2。

8局上兄弟鄭凱文登板，悍將隊蔣智賢敲安打，申皓瑋揮出中外野方向的2分全壘打，個人官辦熱身賽首轟出爐，幫球隊追近比分，第9局蔣智賢在2出局後從李振昌手中轟出2分砲，但悍將隊終場仍以3分差落敗。

兄弟洋投羅傑斯先發4局，被敲3支安打（1轟），失2分，之後羅傑斯、謝榮豪、吳俊偉依序登板，只被敲出1支安打，鄭凱文、李振昌登板都挨轟，仍守住勝利。