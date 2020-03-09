日職／疫情若影響賽程 將重見高純度的日本一

日本職棒聯盟將於本週招集12球團進行會議，討論接下來針對新冠狀病毒疫情的對策。這次受到矚目的程度更高，無論停賽、延賽或是延續「無觀眾試合」，還是有其他的賽程調整應變措施，將緊緊牽動整個2020年球季的走向。

目前除了開幕延期之外，賽程的重新調整，包括是否實行雙重賽以及在奧運期間同時進行例行賽，也列入選項。雙重賽在日本職棒已經有很長的時間未再實行，聯盟因為考慮減輕選手的負擔以及大量觀眾的疏散進場等問題，從1999年之後沒有實行雙重賽，這次是否會在相隔超過20年之後重現？

至於奧運期間同步開打。由於日本職棒身為奧運東道國，因此很快就定調在奧運期間不會安排例行賽。雖然現在因為奧運本身出現變數，將有空間插進賽程，也是舒緩賽程壓力的方法之一，不過如此一來將會有各隊派遣國家隊人數不同的公平性問題，難免引起一番爭議。

若東京奧運如期舉行，日本職棒在奧運會期間將全數休賽。 美聯社

另外一個引起媒體討論的是CS季後賽的中止。如果因為賽程壓縮，真的導致CS季後賽被迫中止，將會使得今年日本職棒總冠軍再度回到過去，直接由中央、太平洋兩聯盟冠軍隊爭奪總冠軍的 「傳統局面」。

CS季後賽從2007年兩聯盟同步實施之後，創造不少話題，包括2005年千葉羅德、2007年中日龍、最近兩年的軟銀鷹，皆是以聯盟第二名姿態挑戰成功奪下日本一的例子。2010年千葉羅德隊以聯盟第三名之姿一路打上日本總冠軍，更創造了「史上最大下勊上」的傳奇故事。另外，由於例行賽前三名的球隊都有機會拚冠軍，使得每到球季尾聲因差距被拉大而產生的「消化比賽」大幅減少，也讓每年季末增加戲劇性，這些都是CS的貢獻。

不過即使如此，日本職棒仍有不少聲音主張，真正的日本一應該要由兩聯盟的冠軍進行一場真正的王者對決，才能夠重現90年代養樂多對西武或是西武對巨人等名留史上的日本一決賽經典戲碼。反觀例行賽第二名或是三名球隊拿到日本一，甚至例行賽勝率連5成都不及的球隊都有機會稱霸，將會讓日本一的價值降低。即使每年CS季後賽打得熱鬧不已，但這樣的聲音一直沒有斷過。

這一次的肺炎影響災情慘重，導致日本的各大運動賽事大亂，年度盛事之一的甲子園高校野球大賽也將於近期內做出決定。身為龍頭地位，也是關注度最高的日本職棒，必須想盡辦法在這之中找到塞進賽程的方法以降低損失。而如果取消CS季後賽將可以至少多出一週的時間，的確能增加不少調配空間。

隨著這幾年CS季後賽愈打愈熱鬧，對球團來說也已經固定是筆不小的收入，因此勢必要考量贊助商損失以及主場球隊票房收入重挫等問題。不過，若能畢竟保住收入加龐大的完整143場例行賽，也能保護球員紀錄的延續以及戰績公平性，都比犧牲掉CS季後賽的損失來得重要。疫情發展到這個地步，似乎已經必須做出部分妥協以及犧牲的覺悟，就看日本職棒聯盟以及12球團如何斟酌衡量。