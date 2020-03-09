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16歲黃金左腕大器早成 中職得想辦法留才

聯合新聞網 / Ramos
穀保家商二年級左投林昱珉年僅16歲，驚人的投球天賦卻展露無遣，三振能力似乎比郭泓志在青棒時期還要可怕。 聯合報系資料照片
穀保家商二年級左投林昱珉年僅16歲，驚人的投球天賦卻展露無遣，三振能力似乎比郭泓志在青棒時期還要可怕。 聯合報系資料照片

26.1局投球，狂飆38張老K，僅奉送3次四壞球保送，總計只被打者擠出9支安打，拿下3場勝投，防禦率是完美的零，表現無限可擊。這是穀保家商二年級左投林昱珉，在上周剛落幕的高中木棒聯賽投球成績，數據實在驚人，今年他才16歲，未來性備受期待。

林昱珉來自台東阿美族，跟哥哥林瑞祥一樣，同為台東新生少棒、新生青少棒、穀保青棒出身，兄弟倆都是投手；目前林瑞祥就讀國立體大。

林昱珉成名很早，他是U12世界盃、U15世界盃、U18世界盃國手，外加2017年亞洲青少棒賽國家代表隊，資歷相當完整；去年U18世界盃中華隊奪冠，林昱珉出賽4場拿下2勝，防禦率低到只有0.64，14局投球只被擊出3支安打，狂飆15K。

林昱珉有多年的少棒、青少棒國手經驗，也是去年U18中華隊奪冠的重要功臣。 聯合報系資料照片
林昱珉有多年的少棒、青少棒國手經驗，也是去年U18中華隊奪冠的重要功臣。 聯合報系資料照片

其中，林昱珉對中南美洲球員為主體的西班牙，先發6.2局失1分，對澳洲先發6局無失分，拿下這兩勝對中華隊至為關鍵，貢獻度和U18戰友陳柏毓、余謙不相上下。

在國內賽場林昱珉表現同樣威猛，前年底黑豹旗青棒賽他才高一，冠軍戰對平鎮高中先發6失1分拿下勝投，率領穀保奪冠，他榮獲大會MVP，去年高中木棒聯賽他勇奪投手MVP，今年木棒聯賽以3勝拿到投手獎，冠軍戰對平鎮中繼6.2局無失分。

由於天賦出眾，如果沒有意外的話，林昱珉可望代表中華隊征戰今年9月在台灣高雄舉行的亞青賽，和明年在美國佛州開打的U18世界盃，棒球履歷表再添兩筆亮眼資歷。

林昱珉最為球迷所知的就是他獨特「龍捲風」投球姿勢，青少棒時期他原本採兩段式投球，但一直找不到好的出手感覺，國三無師自通，習得「龍捲風」投法，類似野茂英雄，自此成為個人招牌。

然而，林昱珉「龍捲風」投法讓他控球變得不穩定，用球數過多，壘上有人、沒人球速落差不小，更重要的是，對於他的腰、腿、膝蓋、腳踝造成不小負擔，若未來要挑戰職棒，勢必得進行改造。

穀保家商教練團不斷跟林昱珉溝通，希望能改為較正統投球姿勢，但成效不彰，去年底黑豹旗他最快球速僅140公里出頭，和青少棒時期相較並無太大進展，而且青棒大小賽事平均每局投球數破20球，用球量實在太多，該是改變的時候了。

去年黑豹旗結束，林昱珉在教練團協助下微調投球動作，扭腰後旋幅度變小，出手投球過程中前導手(右手)不再向天空高舉，而是偏向水平擺手，依然維持高抬腿。

高中木棒聯賽驗收成果，林昱珉展現驚人天賦，不但短時間就適應新的投球姿勢，最快球速飆到147公里，控球問題也「修」好了，平均每9局才出現1保送，繳出超優成績，表現優於陳柏毓、張弘稜、宋晟睿、潘文輝、陳志杰、賴延峰和邱駿威等國內青棒頂級投手。

林昱珉改變過去的龍捲風式投法後，球速大增、控球也變好。 圖／學生棒球聯盟提供
林昱珉改變過去的龍捲風式投法後，球速大增、控球也變好。 圖／學生棒球聯盟提供

177公分高的林昱珉前途光明，明年高中畢業，未來目標旅日發展，不過，日本職棒畢竟是殘酷舞台，加上外籍球員限制，要出頭天並非易事，且存在不小風險。

其實，明年中職各球團不妨投入這場搶人大戰，想辦法說服他報名選秀，端出破紀錄600萬元簽約金留住這名黃金左腕，並以完整養成計畫讓他看見未來，先留在國內職棒打拚，投出身價、存到一筆錢，也提升中職比賽可看性，創造雙贏局面，幾年後再挑戰日職不遲，或許24歲以前他就有機會赴東瀛圓夢。

中職自林英傑、吳偲佑以後，已經很久沒有出現土生土長主宰戰局的先發左投(王溢正曾旅日)，林昱珉確實有這潛質和能耐發光發熱，難能可貴的是他擁有「強心臟」特質，大賽不易怯場，未來棒球路怎麼走？就看球員本身和中職球團的想法了。

林昱珉 林英傑

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