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韓職／三星獅春訓一波三折回家了 5隊洋投回美訓練

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
韓職三星獅春訓一波三折回家了。 擷圖自三星獅官方推特
韓職三星獅春訓一波三折回家了。 擷圖自三星獅官方推特

新冠肺炎疫情肆虐南韓，韓職是否能順利開打仍是未知數，日前已破天荒取消官辦熱身賽，不少球隊的海外春訓行程也大受影響，其中三星獅隊原已延長在沖繩的春訓，卻因日本頒布的禁令，被迫緊急飛回南韓。

三星獅大本營大邱市為目前南韓疫情最嚴重的地區，因此在官辦熱身賽宣布取消後，球隊將原定6日回國的計畫延後至15日，繼續待在沖繩操兵。然而日本在5日宣布，9日起往返南韓的航班只能降落在東京成田機場及大阪關西機場，讓球團傷透腦筋。

為了確保能回到南韓，三星獅只好再更改行程，但因沒有沖繩回南韓的直飛航班，全隊只能分兩批回國，且分別在福岡及宮崎轉機，今天風塵僕僕地回到仁川機場。

雖回到南韓，三星獅接下來仍要面臨防疫的大考驗，全隊預計先休息2天，11日起一軍在大邱三星獅棒球場恢復訓練，二軍則疫情同樣嚴重的慶山，球團也將針對疫情討論球隊後續的行程，並商討出對策。

原定3月28日開打的韓職球季是否如期開打還沒有答案，在海外春訓的球隊近日陸續返國，但包括在沖繩春訓的三星獅、LG雙子，在美國春訓的KT巫師、韓火鷹隊及在台灣春訓的培證英雄等5隊都決定，讓洋將先在美國自主訓練，沒有隨隊飛回南韓，待球季開打時間確定再到南韓備戰。

三星獅 KT巫師 LG雙子

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