日職／松坂大輔熱身賽先發挨轟 吳念庭替補上場
「平成怪物」松坂大輔相隔14年回到老東家西武隊，今天在官辦熱身賽首度亮相，對戰廣島隊先發3局，失2分，挨了鈴木誠也一發陽春全壘打；西武台灣好手吳念庭則在8局下替補上場，但沒獲打擊機會。
松坂大輔今天先發出戰廣島，首局連續製造3次滾地球出局，但2局下面對首名打者鈴木誠也，在球數1好3壞的情況下，被轟出左外野方向的陽春全壘打，之後被洋砲皮瑞拉（Jose Pirela）和捕手會澤翼敲出安打再失1分。
3局下松坂大輔對首名打者田中廣輔投出四壞球保送，接著讓菊池涼介擊出飛球出局，而田中廣輔隨後盜二壘失敗形成2出局，松坂大輔接著又被西川龍馬揮出三壘打，並連投2次四壞球保送面臨滿壘危機，但製造飛球解決皮瑞拉，力保不失分。
松坂大輔投完3局退場，合計用了69球，被揮出4支安打，其中3支是長打（1轟），投出3次四死球保送都集中在第3局，共失2分，最快球速142公里。
西武則在6局起連續3局得分，將比數扳平，包括山川穗高的2發陽春全壘打。吳念庭在8局下被換上場擔任游擊手，連兩天出賽，但沒有打擊機會，終場兩隊以3：3和局收場。
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