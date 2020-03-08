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中職／首局灌5分 猿隊7:3勝龍隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
廖健富。 報系資料照
廖健富。 報系資料照

中職官辦熱身賽今天兩場賽事都在斗六棒球場進行，午場由樂天桃猿隊對上味全龍隊，洋投霸能首度先發，主投3局無失分，猿隊打線則在首局就進帳5分奠定勝基，全場掃出11支安打，以7：3勝出，官辦熱身賽戰績5勝1敗1和。

猿隊今天在首局就展開攻勢，面對龍隊投手蔡明憲，陳晨威揮出安打，林立、廖健富連敲2支二壘打送回2分，葉竹軒、郭永維補上安打多添分數，之後董子浩、余德龍的滾地球也都送回分數，猿隊單局搶下5分。

猿隊新洋投罷能在3月4日對上富邦悍將隊之戰首度出賽，中繼2局，被敲3支安打，失2分，今天首度先發，面對龍隊投了3局，被敲2支安打，有1次保送，送出3次三振，沒有失分。劉昱言接手後，在第5局被敲2支失1分。

第6局猿隊再添分數，郭永維三壘打、林知譽安打送回1分，7局下林立獲保送後靠盜壘及暴投站上三壘，張閔勛適時安打又送回分數，猿隊將比數拉開為7：1。

8局上猿隊換上王躍霖登板，龍隊曾傳昇揮出二壘打帶起反攻，之後藉由猿隊守備失誤跑回分數，郭天信隨後在滿壘時擊出滾地球再送回1分，猿隊再換上守護神陳禹勳登板，成功止血。龍隊最終以4分差吞敗，官辦熱身賽8戰還沒贏過（1和）。

林立

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