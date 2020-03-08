日職／王柏融敲二壘打有打點 官辦熱身賽長打率破5成

日職火腿隊今天在官辦熱身賽對上歐力士隊，「大王」王柏融重返先發，擔任第5棒、左外野手，單場2支1，揮出一支帶有打點的二壘打，另獲得2次四壞球保送上壘，打擊率上升至3成48。(影片連結)

王柏融昨天對戰阪神隊沒先發，替補上場沒有敲出安打，但選到2次四壞球保送上壘，今天重回先發打線。

王柏融首局在2出局一、二壘有人時上場，面對田嶋大樹擊出左外野飛球出局，3局上則從田嶋大樹手中選到保送上壘，火腿隊雖攻占一、二壘，但沒能攻下分數。

第5局火腿隊2：0領先，王柏融在二壘有人時，從左投山田修義手中揮出右外野二壘打，送回壘上隊友，進帳1分打點。7局上第4次打擊機會又獲得四壞球保送，連3打席上場，之後被換代跑退場，火腿隊7局打完3：1領先。

王柏融此戰2打數有1支長打，且連兩戰合計選到4次四壞球保送。目前他在官辦熱身賽共出賽10場，合計23打數敲出8支安打，有半數是二壘打，累積4分打點，打擊率從賽前的3成33升至3成48。