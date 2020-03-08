日職／開幕戰是否延賽 日職與J聯盟開會無結論

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日本職棒今天與日本職業足球J聯盟共同開會研討對策，但未有正式結果，預計3月9日再度召開12球團大會，決定是否照原定的3月20日開賽。

新冠肺炎擴散全球，亞洲成為重災區，日本目前含鑽石公主號已超過1000例確診，日職熱身賽因為疫情自2月26日起決定閉門開打，不讓觀眾進場，不過球季開打後要如何因應仍是問題。

距離原定的3月20日開幕戰僅剩兩周，日本職棒開始針對萬一需要延後開季討論對策，預計9日與J聯盟各自召開會議，12日收取專家報告，然後再做出是否延後開賽的決定，日本職棒聯盟會長齊藤惇表示：「如果可能的話，我們還是希望3月20日開賽。」

目前看來疫情很難在3月20日之前趨緩，日職繼2011年東北大地震後再度延後開賽的可能性越來越高，如果延賽，賽程安排將是一大難題，東京奧運將於7月21日到8月13日舉行，沒有太多時間可安排。

目前日職僅安排10月中旬起有10天補賽，季後賽預計於11月7日開打，如果延賽有可能改為4月初開打，到時球團安排、選手調整都是難題，但一切尚未定案。

中華職棒開幕戰則因應東京奧運「六搶一」最終資格賽延期，延後2周改為3月28日開打，對戰組合依然是挑戰四連霸的樂天桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，6月9日至21日則配合資格賽停賽。