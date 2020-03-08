MLB／相隔11打席再敲安 大谷翔平調姿勢不要幸運安

昨天才說自己還有三支安打的進度要補齊，天使隊日籍好手大谷翔平今天出戰響尾蛇隊就相隔11打席再度敲安，總計兩打數一安打，另有一次四壞保送，天使隊在春訓熱身賽與響尾蛇6：6戰平。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，第一局首打席看了七顆球選到四壞保送，不過第三局面對無人出局、一二壘有人的好時機卻吞下三振，而第三打席在五局面對兩出局、二壘有人，先是投手暴投導致跑者回來得分，大谷面對一顆80哩曲球敲出安打，少賺一分打點。

這是大谷翔平自2月29日對遊騎兵以來，相隔11打席再度敲出安打，隨後被代跑換下場，加上今天兩打數一安打的成績，春訓總計14打數2安打、9次三振，打擊率從不到1成回到1成43，跟2018年春訓敲出四支安打相比，還差兩安。

大谷在春訓嘗試新的抬腳動作，仍在找尋擊球時機，他表示：「我還在小步的往目標前進，但我現在在打擊區準備時感覺更好，應該就快整合到位，當然有更多安打、全壘打更好，但現在我還在找感覺，寧可不要幸運安打，這是我要保持整季的東西，即使結果不好，我也想掌握每個打席。」

大谷翔平過去兩年使用不抬腳的打擊準備姿勢也繳出好成績，不過去年下半他感覺到力量下滑，最後53場比賽僅敲四轟，擊球仰角也從2018年的12.3度下降到去年的6.8度，開季到底採用哪個姿勢？大谷翔平仍未決定。

紅人隊秋山翔吾今天擔任第一棒、中外野手，三打數一安打，春訓八場出賽已敲出七安，打擊率3成04；光芒隊筒香嘉智先發第五棒、左外野手，三打數全遭三振，打擊率2成50；水手隊投手平野佳壽則在對運動家第六局上場中繼，一局無安打、無失分，防禦率5.40。