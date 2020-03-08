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MLB／春訓第三支二壘安 張育成終結3月安打荒
印地安人春訓戰對上小熊，台將張育成以替補三壘手身分上場，唯一打席敲出二壘安打，終結3月安打荒，打擊率也回到兩成，終場印地安人仍以5：8不敵小熊。
張育成七局上才接替拉米瑞茲（Jose Ramirez）守備，八局下擔任首名打者上場打擊，敲出右外野長打，3月首安出爐，終結近五場比賽、近九打數的低潮，這也是他春訓以來的第三支二壘安打，長打率拉回3成20。
張育成開啟印地安人該局攻勢，和隊友合繳三支二壘安打、換到兩分，其中一分由張育成所跑回，春訓累積四分得分。
張育成不但連續五天出賽，12場春訓賽也已經超過去年的11場，25打數敲出五支安打，其中就有三支是二壘安打，另有兩分打點、一個保送，吞下八次三振。
印地安人台灣隊友吉力吉撈．鞏冠六局上就替上場擔任替補捕手，一打數遭到三振，不過也選到一次四壞球保送，打擊率現為3成33；守備方面，他在九局上發生兩次捕逸，導致多奉送給小熊一分。
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