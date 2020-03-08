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日職／熱身賽兩場只用17球 宋家豪俐落完成任務

聯合報 / 記者葉姵妤／綜合報導
宋家豪中繼一局無失分，至今兩場出賽合計只用十七球。圖／聯合報系資料照片
宋家豪中繼一局無失分，至今兩場出賽合計只用十七球。圖／聯合報系資料照片

目前還在日職一軍名單中的三名台灣球員，昨天同日在官辦熱身賽亮相，樂天隊投手宋家豪對戰中日隊，中繼一局無失分，至今兩場出賽合計只用十七球，俐落完成任務；火腿隊「大王」王柏融西武吳念庭則都沒有安打。

宋家豪在官辦熱身賽首場出賽於四日對上橫濱隊，中繼一局用八球，製造三上三下，沒有失分，有一次三振。昨天對上中日在第七局上場，雖被首名打者敲出安打，但隨即製造雙殺，再讓下一名打者敲內野飛球出局。

宋家豪此戰投一局，面對三名打者只用九球，被敲一支安打，最快球速一四二公里，連兩場出賽無失分，熱身賽防禦率仍是零。

火腿昨天續戰阪神隊，前役扛第四棒的王柏融沒有先發，第五局上場代打，連兩打席選到四壞球保送上壘，包括在六局上滿壘時「擠」回一分打點，第三打席則擊出雙殺打，三次打擊機會沒有安打，中斷連三戰敲安，打擊率三成三三。

西武吳念庭今年春訓從二軍出發，本月被升上一軍，昨天對上廣島隊之戰替補上場守一壘，兩次打擊機會沒有敲出安打，目前三場出賽僅獲三打席，合計二支○，有一次觸身球保送。

廣島 宋家豪 王柏融 西武 火腿 吳念庭 樂天 橫濱 阪神

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