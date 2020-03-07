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中職／高國麟開轟4打點 悍將單場4轟退龍隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽對上味全龍隊，高國麟單場掃出3支長打，包括1發全壘打，貢獻4分打點，帶動悍將隊單場4轟棒打對手，終場以11：6擊敗龍隊，拿下對戰首勝、官辦熱身賽第2勝，也終止近期2連敗、4連不勝。

悍將隊前一次對戰龍隊以3：3和局收場，今天推出洋投索沙先發迎戰，但開賽就被攻破，龍隊開路先鋒曾傳昇揮出二壘打，2出局後吳宗峻、曾陶鎔連續安打敲回2：0領先。

悍將隊打線在1局下有所回應，陳品捷二壘打、范國宸高飛犧牲打追回1分，高國輝敲出追平比數的二壘打，高國麟補上二壘打送回超前分，兄弟聯手建功。

第3局悍將隊靠失誤和保送攻占得點圈，高國麟再敲出左外野方向的3分砲，拉開領先差距，6局下蔣智賢轟出陽春全壘打，高國輝也「背靠背」開轟，將比數改寫為8：2。

龍隊在第7局反撲，從王尉永手中敲出4支安打追回2分，8局上張政禹二壘打、張祐銘滾地球、朱祥麟安打再添1分，將比數追成2分差。

但悍將隊在第8局攻勢再起，高國麟敲三壘打，單場3安都是長打，高孝儀揮出2分全壘打，申皓瑋、林宥穎連續安打也有分數進帳，雙方又拉開5分差。

索沙今天主投5局，被揮出9支安打，有1次保送和4次三振，失2分，范玉禹中繼1局無失分，王尉永、林羿豪各失2分，陳鴻文第9局登板守住勝利。

悍將隊今天敲出14支安打，包括4發全壘打，高國麟單場3安4打點成大功臣。龍隊則是全場敲出16支安打，曾傳昇單場4支4，擔任游擊手也有美技演出，另外郭天信也是3安猛打賞。

高國麟

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