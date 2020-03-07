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中職／熱身賽打完15戰 平均1155人進場

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
儘管新冠肺炎疫情仍在延燒，中職今年官辦熱身賽至今票房不差。 聯合報系資料照
儘管新冠肺炎疫情仍在延燒，中職今年官辦熱身賽至今票房不差。 聯合報系資料照

儘管新冠肺炎疫情仍在延燒，中職今年官辦熱身賽至今票房不差，打完15場比賽，有1萬7319人次進場，平均單場觀眾數1155人。

今年官辦熱身賽自2月28日起開打，前5戰觀眾數都超過1500人，2月28日在斗六棒球場舉行的中信兄弟、味全龍隊之戰，有2627名觀眾進場，是至今票房最佳的比賽。

官辦熱身賽平日較少觀眾進場，本周二到周五的8場比賽，只有3月4日在台南統一獅、中信兄弟之戰超過千人觀戰（1126人），另7場比賽皆不滿千人。

3月4日在斗六球場進行的富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，只有370名觀眾，是今年官辦熱身賽迄今最差紀錄。

中職官辦熱身賽原本安排20場比賽，打到10日結束，但因東京奧運棒球資格賽延至6月舉行，中職開幕戰也延後到3月28日開打，為了讓球員維持狀況，再增加10場官辦熱身賽，總計30場比賽。

中職歷年官辦熱身賽有紀錄以來，單場最多觀眾人數出現在2015年3月14日中信兄弟、桃猿隊之戰，桃園棒球場湧進7068人。

2015年中職舉行12場官辦熱身賽，吸引2萬2406人進場觀戰，單場平均1867人，門票收入300萬元，也是難見的熱身票房紀錄。

中職 中信兄弟 棒球

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