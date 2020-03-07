中職／熱身賽僅供參考 和例行賽戰績關聯不大

熱身賽打的好壞，和例行賽戰績沒有直接關聯，去年的桃猿隊就是最佳例子，雖在熱身賽墊底，但上半季拿到冠軍，季後拿到隊史首度3連霸。

去年官辦熱身賽在3月10日開打，獅隊前4戰全勝，最後一戰輸給富邦悍將隊，最終戰績4勝1敗、和悍將隊並列排頭，但這兩隊去年都沒拿到季冠軍，獅隊上、下半季都墊底。

桃猿隊去年官辦熱身賽只拿到1勝，吞4敗，在4隊排名最後，但熱身賽畢竟是熱身，只有球員調整狀況的參考價值，開季後桃猿隊一路狂奔，戰績35勝24敗1和、勝率5成93奪冠。

2009年的兄弟象隊，在季前自辦、官辦熱身賽11戰連不勝，僅有1場未輸球、和局收尾，期間最長9連敗，調整狀況出問題，上半季跟著墊底。

但下半季的象隊徹底翻身，戰績33勝25敗2和、勝率5成69拿到冠軍，最後和統一獅隊在總冠軍賽纏鬥7戰落敗。

中職今年官辦熱身賽到今天午場比賽（中信兄弟對樂天桃猿）結束，兄弟5勝1敗最佳，桃猿隊4勝1敗1和居次，之後為獅隊3勝4敗、悍將隊1勝2敗2和，墊底的味全龍隊勝場未開張，戰績5敗1和。

熱身賽各隊都還在找可用之兵，調整最佳隊形，個人數據、團隊戰績都是僅供參考。