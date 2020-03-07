中職／桃猿單局打9分 兄弟吞熱身賽首敗
中職官辦熱身賽前5戰皆勝的中信兄弟隊，今天遭樂天桃猿隊砲轟，終場以7：19輸球，吞下今年官辦熱身賽首敗，桃猿隊則拿到第4勝（1敗1和）。
這場比賽5局打完，桃猿隊以8：5領先，兩隊互有攻勢，7局下桃猿隊大舉進攻，打出9分大局、拉開比數。
7局下，桃猿隊林智平、楊瑞承接連獲得保送，詹智堯、藍寅倫相繼擊出二壘打，之後再靠保送及梁家榮、廖健富、林承飛、林澤彬安打、朱育賢二壘打搶分。
猿隊梁家榮6個打數擊出4支安打，貢獻5分打點，是桃猿隊打擊表現最搶眼的球員，藍寅倫也有3安猛打賞。
桃猿隊此戰先發投手王溢正，之前因肌肉緊繃未出賽，今天首度在官辦熱身賽先發，用48球投完3局，被敲出3支安打，投出兩次三振、1次保送，失兩分皆為責失。
兄弟先發投手廖乙忠投4.1局，被敲出7支安打安，雖投出5次三振，但也有兩次保送，失7分皆為責失，承擔此戰敗投。
兄弟今天雖輸，但仍有陳文杰、 岳東華開轟，官辦熱身賽6戰團隊擊出19支全壘打，是5隊最多。
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