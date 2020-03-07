中職／比賽時間落落長 也是防疫備戰重點

中職比賽時間「落落長」，去年平均每場比賽耗時3小時33分，創史上紀錄，今年熱身賽前14場，平均時間也高達3小時29分，如何加快節奏，也是中職開季「防疫」備戰的重要一環。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，中職比賽時間3小時也不是過夜，只要落實相關管制，應變計畫符合要求，基本上不會反對比賽開打。

但大型集會活動持續時間長短，是風險評估指標之一，人潮長時間近距離接觸，具有高度傳播風險，只要出現疑似個案感染事件，將提高防疫難度，中職必須想辦法盡量縮短群聚時間。

去年上半季中職每場比賽平均耗時3小時33分鐘，9局比賽平均時間3小時30分鐘，都是歷年新高，球季結算更是超過3個半小時的均數，比賽時間愈拉愈長。

中職從2011年開始，每季的單場平均比賽時間都超過3小時20分鐘，2017年平均比賽時間3小時28分，是去年之前的紀錄。

今年官辦熱身賽打到昨天為止，14場比賽只有1場少於3小時，8戰超過3個半小時，昨晚的統一獅、樂天桃猿隊之戰，更打了4小時13分鐘。