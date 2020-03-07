中職／受限大型集會指引規定 3千萬人次達成時間難料

因應新冠肺炎防疫措施，中職今年進場觀眾數被迫縮減，而歷年進場3000萬人次的里程碑，想在上半季達標的難度也相對提高。

去年中職有139萬8246人次進場看比賽，是近7年第3高紀錄，單場平均觀眾數為5826人次。到去年球季結束累算，距離3000萬人次目標僅差35萬3180人次。

中職進場觀眾數已達2964萬6820人次，在新冠肺炎爆發前，原本依照去年票房估算，5月便可跨越3000萬人次，甚至提前達標，但現在因新冠肺炎有了變數。

中央流行疫情指揮中心日前完成新版公眾集會指引，將1000人以上的室內外活動視為大型集會，若具有立即舉行的必要性，建議人與人間須維持一公尺以上的相對距離，確保通風性。

依照相關規定，中職比賽照常開打不成問題，但必須將進場觀眾座位距離拉開，若以「梅花座」方式區隔，原本的1萬人觀眾席，瞬間只剩下4分之1。

除了座位拉開一公尺上距離，中職另可限制進場觀眾人數、制訂進場人數上限，把人數規模限制到一定範圍內，降低風險、減少群聚感染的機會。

不論最後如何決定，中職今年進場觀眾數勢必受到影響，球迷的進場意願也可能降低，外在環境的不利條件限制，增加了3000萬人次挑戰的難度。

中職下周將召開領隊會議，討論觀眾位置安排、人數限制等防疫相關因應辦法。