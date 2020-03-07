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日職／宋家豪1局無失分 熱身賽兩戰只用17球
日職樂天隊今天在官辦熱身賽對戰中日隊，前6局就打下7：1的領先，台灣投手宋家豪在7局上登板，中繼1局無失分，只用9球完成任務，目前在官辦熱身賽連兩戰無失分，樂天隊終場以7：1勝出，收下近期5連勝。
宋家豪今天在官辦熱身賽第2度出賽，7局上登板中繼，面對首名打者大島洋平被敲出左外野安打，但馬上讓高橋周平擊出游擊方向的雙殺打， 再讓福田永將擊出一壘飛球出局，製造變相3上3下。
宋家豪只用9球完成1局投球工作，面對3名打者，被敲1支安打，沒有失分，最快球速142公里。
他在4日於官辦熱身賽首度亮相，對上橫濱隊投了1局用8球，沒有被敲出安打，無失分，有1次三振，最快球速142公里。目前熱身賽兩場出賽共投2局，只用17球，沒有失分，防禦率為0。
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