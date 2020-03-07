日職／王柏融代打選2保送1打點 吳念庭無表現

日職火腿隊官辦熱身賽續戰阪神隊，「大王」王柏融今天沒有被排進先發，第5局上場代打，3次打擊機會沒有敲出安打，中斷近期連3場安打，但選到2次四壞球保送上壘，有1分打點，打擊率3成33。

王柏融昨天對戰阪神隊擔任先發第4棒，4打數敲出1支安打，今天中田翔重扛火腿隊「四番」，王柏融從板凳出發。

火腿隊前2局就打下7：0領先，中田翔前2打數都敲安打，包括一發3分砲，打下4分打點。王柏融第5局接替中田翔上場代打，從望月惇志手中選到保送上壘，6局上在滿壘時上場，面對中田賢一再選到四壞球保送，幫火腿隊多添1分。

8局上王柏融第3度站上打擊區，在一壘有人時擊出雙殺打，單場3打席沒有敲安打，有2次保送，貢獻1分打點，打擊率從賽前的3成50將至3成33，火腿隊終場則以12：1勝出。

至於西武獅隊今天以11：5擊敗廣島隊，吳念庭替補上場守一壘，8局上獲得首次打擊機會，一、二壘有人時擊出二壘方向的雙殺打，沒能替球隊多添分數，9局上又在一、二壘有人時上場，仍沒敲出安打。

吳念庭此戰2打數沒安打，本月升上一軍後在官辦熱身賽出賽3場都是替補上場，合計獲得3次打擊機會，還沒有擊出安打，有一次觸身球保送。