中職／林安可「二刀流」喊卡 今年專職當打者

統一獅隊新秀林安可今年春訓嘗試以投、打「二刀流」發展，然而教練團利用熱身賽期間觀察他的狀況，認為他要擔任稱職的投手「仍有一段路要走」，因此評估後讓他在今年專職當打者。

林安可去年加盟中職，先以野手身份亮相，出賽29場敲2轟，繳出2成55打擊率，秋訓起則開始二刀流的訓練計畫，並透過今年春訓熱身賽讓教練團觀察狀況。

經過多場實戰後，獅隊教練團認為，林安可的控球及球速都還有改善的空間，要擔任一名稱職的投手非短期內能達成。

為了讓林安可在今年球季能有好表現，加上獅隊也需借重林安可的長打能力，因此教練團開會後決議，今年讓林安可專職當打者。

至於林安可未來是否還有挑戰「二刀流」的機會，獅隊指出，明年會再視他的個人意願，並搭配長遠的計劃和訓練，讓他未來在中職的表現愈加穩固及精進。