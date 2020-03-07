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MLB／連5場熱身賽熄火 張育成還在等3月首安

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

印地安人台灣好手張育成今天替補出賽，唯一打席形成飛球出局，連續五場出賽沒有敲出安打，打擊率一路下滑到1成67，印地安人終場也以6：7不敵運動家。

張育成六局上接替林多（Francisco Lindor）守備游擊大關，七局下等到打擊機會，兩人出局、無人在壘時，擊成右外野飛球遭到接殺，守備方面則幫忙抓到三個出局數。

連續四天出賽的張育成陷入安打荒，近五場出賽的九個打數皆掛蛋，三月以來一安難求，打擊率從2月底2成67一路下探，目前春訓累積24打數，只有四支安打。

和張育成競爭開季工具人角色的弗里曼（Mike Freeman）和阿洛尤（Christian Arroyo）都在春訓繳出亮眼成績，前者打擊率3成75，後者也有3成68，張育成得加把勁抗衡。

張育成 印地安人

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