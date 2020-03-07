MLB／打擊率掉回菜鳥年 大谷：那還有三支安打要打

天使隊今天分兩隊與皇家隊對戰，日籍好手大谷翔平在其中一場比賽擔任先發第四棒、指定打擊，兩打數無安打，連續三場比賽未敲安，打擊率剩下不到一成的0.083，跟赴美第一年春訓的慘況十分相似，大谷開玩笑說：「那還有三支安打要努力。」

大谷翔平今年春訓仍在嘗試適應不同的打擊姿勢，今天在二局上首打席選到四壞上壘，三局下遭到三振，六局下最後一個打席敲出二壘滾地球出局。

「揮棒上稍微有點落差。」針對最後一打席，大谷說：「但我認為時機點掌握得還可以，在打到球之前覺得會是全壘打，代表揮棒有點落差，只是微小的差距，上面一點或下面一點，就是二壘滾地跟全壘打的差距。」

大谷翔平目前春訓出賽六場、12打數僅敲一安，跟2018年首次到大聯盟時的春訓成績相似，當年32打數敲四安，打擊率1成25，大谷說：「這兩年沒做什麼改變，不過第一年打了四支（安打），那我還有三支安打要努力。」

大谷認為，春訓主要是調整自己對揮棒的節奏感，跟狂拚全壘打相比，敲出強勁飛球更加重要。大谷的想法有數字背書，雖然2018年春訓時被笑是「高中生打者」，但大谷在例行賽的成績是打擊率2成85，22轟、61分打點。