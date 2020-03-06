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中職／林靖凱3安4打點退猿 獅熱身賽首勝一軍球隊
統一獅隊在官辦熱身賽對上樂天桃猿隊，洋投羅里奇第二度出賽，主投3.2局送9K，獅隊打線延續昨天單場5轟的火力，今天再敲3發全壘打，加上林靖凱單場3安4打點貢獻，終場獅隊以10：9擊敗樂天桃猿隊，官辦熱身賽第3勝入袋，也讓猿隊吞下首敗。
猿隊今天由洋投威拉諾先發，獅隊在2局上先有攻勢，潘武雄揮出內野安打上壘，陳重廷、張偉聖都獲保送形成滿壘，陳傑憲適時安打敲回2分，助獅隊先馳得點。4局上張偉聖、林靖凱接連安打再添1分，獅隊3：0領先。
猿隊打線前3局沒能從羅里奇手中攻進分數，吞下8次三振，4局下則靠朱育賢的3分砲將比數扳平，劉時豪再從傅于剛手中揮出二壘打送回超前分。
5局上獅隊蘇智傑率先上場，從洪聖欽手中掃出陽春全壘打，再把戰局扳平，連兩天開轟，至今7場官辦熱身賽累積4發全壘打，與中信兄弟蘇緯達並列最多。
第6局猿隊換上林樺慶登板，獅隊又有攻勢，張偉聖、林靖凱接連安打超前比數，鄧志偉代打從吳丞哲手中揮出左外野2分砲，拉開3分領先。但猿隊在下半局就有所回應，接連4支安打又把比數追成7：7平手。
7局上獅隊潘傑楷代打開轟要回領先，林靖凱適時二壘打再添2分保險分。猿隊在9局下靠林泓育代打轟出2分，又讓比數形成1分差，獅隊最終驚險守成，今年官辦熱身賽首度對一軍球隊奪勝（前兩勝贏味全龍）。
獅隊羅里奇此戰先發3.2局，被敲出6支安打（1轟），送出9次三振，失4分，全場6名投手上陣，合計賞給猿隊14K。
猿隊威拉諾主投3局失2分，之後上場的洪聖欽、林樺慶、吳丞哲、賴智垣都失分，僅最後兩名投手蘇俊璋（1.1局）、王躍霖（1局）無失分，吞下今年熱身賽首敗。
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