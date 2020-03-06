中職／周磊5.1局好投 兄弟9：0完封龍隊

中信兄弟今天在官辦熱身賽第二度對戰味全龍隊，周磊先發5.1局無失分，投手群全場僅讓龍隊擊出4支安打，兄弟打線則共掃出11支安打，終場以9：0贏球，取得5連勝。

龍隊今天推出吳俊杰先發，但第2局就被攻破，中信兄弟周思齊安打、許基宏獲保送，林明杰先敲安打送回第1分，張志強補上二壘打送回2分，兄弟取得3：0領先。

5局下面對前猿隊投手游宗儒，兄弟攻勢再起，靠保送和失誤攻占一、三壘，許基宏高飛犧牲打送回1分，一、二壘有人時面對羅嘉仁，張志強再揮出2分打點二壘打，岳東華擊出滾地球造成對手失誤再添1分，兄弟將比數拉開為7：0。

第6局面對左投羅華韋，陳子豪、蘇緯達連續安打，許基宏高飛犧牲打再下一城，8局下潘志芳敲三壘打，張志豪高飛犧牲打又追加分數，將比數拉開為9分差。

兄弟打線今天雖中斷熱身賽場場開轟，但全場掃出11支安打，陳子豪單場3安猛打賞，張志強敲2支二壘打貢獻4分打點。

周磊今天先發5.1局，被揮出3支安打，有3次三振，沒有失分，之後吳哲源、謝榮豪依序登板都沒被敲安打，官大元中繼1局挨1安，第9局鄭凱文登板關門，5投合力完封龍隊。