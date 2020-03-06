中職／全力防疫保持距離 悍將不開放簽名、合照
在配合中央防疫政策的原則下，中職新球季預計仍會在3月28日照常開打，除了聯盟確實落實球場防疫措施，各隊也有動作，富邦悍將隊今天公告，為全面防疫，請球迷避免和球員近距離接觸，並禁止和球員合照、送禮等行為。
中職官辦熱身賽目前正常進行中，開放球迷購票入場，但為避免疫情擴散，中職球隊跟進日職球團作法，禁止球員與球迷近距離接觸。中信兄弟日前率先公布，球員及教練團在疫情期間暫停簽名、拍照等互動，悍將隊今天也跟進。
悍將隊今天發公告，呼籲球迷進場觀賽時，除了遵守聯盟的防疫措施，也要遵守球隊的4點注意規範：
1、請與球員、教練團、隊職員保持適當距離，避免近距離接觸。
2、球員及教練將不開放合照、簽名、握手或擊掌等。
3、婉謝贈送、轉交物品或食物給球員或教練。
4、大家出入公共場合請佩戴口罩，勤洗手或使用酒精消毒。
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