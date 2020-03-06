韓職／因疫情延長沖繩春訓 三星、LG回家又陷難題

南韓新冠肺炎疫情大爆發，韓職已宣布官辦熱身賽取消，幾支在海外春訓的球隊也選擇延後返國時間，只是「回不回得了家」成了下一個問題，其中在沖繩春訓的三星獅隊及LG雙子隊，目前就遇上無直飛班機回南韓的難題。

三星獅隊主場所在的大邱市，是目前南韓境內疫情最嚴重的地區，球隊原定今天要回南韓，但因官辦熱身賽取消，全隊延後至15日返韓。LG雙子隊也同樣延長在沖繩的春訓計畫，延後回國。

然而因南韓疫情嚴重，日本政府昨天宣布，3月9日起，來自大陸及南韓的旅客必須隔離檢疫14天，同時限制大陸及南韓航班，只能降落在東京成田機場及大阪關西機場。

韓媒指出，日本針對航班的限制，將影響兩支韓職隊伍的返國行程，屆時沒有班機能從沖繩直飛回南韓，球隊只能先從沖繩飛到成田或關西機場，再飛回南韓，但因目前航班大減，安排上也更加困難，至於與日方申請包機也是一種可能性，但現在都還無法確定。

南韓疫情持續惡化，原定3月28日開打的新球季能否如期開打，目前也仍是未知數，韓職每周定期開會，討論疫情狀況並確認開幕戰時程。